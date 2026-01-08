MPF去年人均進賬4.5萬　料上半年再賺

強積金去年表現突出，打工仔錄得理想回報。（大公報） 中評社香港1月8日電／去年強積金（MPF）成績表現突出，GUM強積金綜合指數上漲16.7%，打工仔人均賺逾4.5萬元創歷史新高。GUM常務董事陳銳隆預期，地緣政治的影響下，今年投資市場將十分波動，但認為股票市場將繼續向好，料恒指上半年可高見29000點，強積金半年回報可達6%。



大公報報導，2025年強積金三大資產類別指數均錄得正回報，其中股票基金指數增長超過23.7%，成為強積金整體增長的主要推動力。港股基金上半年領漲，下半年仍維持強勢，至於大中華股票基金全年跑贏，平均回報高達33.7%。



展望2026年，GUM首席投資總監劉嘉鴻指出，環球股票基金值得留意。港股有望平穩發展，預計中央將繼續推行積極財政政策及寬鬆貨幣政策，因此港股基金同樣值得關注。



A股估值吸引 富達看好



從資產配置角度，富達國際投資策略董事簡立恆表示，富達維持低配債券與現金，並將資金用以增加股票部分。地域配置方面，對美國股票維持超配，對歐洲股市則保持觀望，富達持續看好中國內地股市，內地市場的估值具吸引力，在創新、人工智能（AI）及生物科技等領域的全球競爭力亦持續提升。



積金評級主席叢特朗普指出，受惠於香港及內地股票創下2017年以來最佳表現，強勁投資表現轉化為破紀錄的2192億元年度收益，相當於每名成員獲利4.57萬元；而破紀錄收益與持續供款更推動系統規模於2025年底達至1.554萬億元的歷史高位，成員平均結餘為32.4萬元。