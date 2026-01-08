中國連續連續14個月加倉黃金

中國黃金儲備近年走勢（大公報） 中評社香港1月8日電／中國連續第十四個月在官方儲備中增持黃金。人民銀行數據顯示，截至去年12月末，中國黃金儲備規模報7415萬盎司，按月增加3萬盎司，增幅與前值相同。分析認為，中國持續在儲備資產中加倉黃金，有利於優化儲備資產結構，預計今年內人行有望繼續適度增持黃金。



“去美元化”持續 多國買金



大公報報導，內地經濟學家宋清輝分析，美元信用受損引發的“去美元化”浪潮，使得各國央行均在增持黃金資產，中國連續買入黃金有利於優化儲備資產結構，確保儲備資產的安全性。他相信，為應對未來可能出現的不確定性，人行今年有望繼續適時增持黃金。



進入2026年，受美元走弱、地緣政治緊張加劇，以及季節性流動性偏緊等因素疊加影響，國際金價再創新高。招銀研究院全球經濟金融研究組認為，美國聯儲局降息周期延續的同時，各國央行購金趨勢未見逆轉跡象，加之國際地緣政治衝突頻發帶來的避險邏輯，均利好金價走勢。未來市場對美聯儲政策獨立性的擔憂若是繼續升溫，“去美元化”敘事有望再度發酵，進而助推金價上揚。目前看，今年金價料續升勢，惟上漲節奏或有所放緩，“倫敦金有望挑戰每盎司5000美元整數關，其價格中樞或進一步抬升至4500美元”。



瑞銀財富管理投資總監辦公室團隊表示，各國央行持續加倉黃金、黃金ETF投資流入的增加，以及市場暢旺的實物黃金需求，均為金價進一步走強提供堅實支撐。該團隊已將今年3月、6月、9月金價預測目標價從此前的每盎司4500美元，上調至5000美元，“未來國際政治或金融風險若進一步抬升，不排除金價衝高至每盎司5400美元的可能性”。