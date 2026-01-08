環時：日本最應算清的，是地區和平這本大賬

中評社香港1月8日電／環球時報7日發表社評：日本最應算清的，是地區和平這本大賬。社評說，1月6日，中國商務部發布公告，宣布加強兩用物項對日本出口管制。日本政府的第一反應是倒打一耙，外務省聲稱中方措施“絕對無法接受且令人深感遺憾”，並要求撤回。與此同時，日本輿論場陷入了一片焦慮的計算之中，媒體連篇累牘地分析中方舉措可能對日本半導體、電動汽車等關鍵產業的衝擊，經濟學家忙著估算GDP可能損失的百分點。然而，這種只算“經濟小賬”、無視“政治大賬”的反應，恰恰暴露了日本當局在戰略認知上的根本性短視。



社評說，日方指責中方偏離“國際慣例”，不僅是賊喊捉賊，更是對國際公理的褻瀆。作為此次管制的導火索，日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政。台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。日方一邊在涉及中國主權和領土完整的底線問題上肆意挑釁，一邊卻妄想中國繼續源源不斷地提供可能被用於製造對華攻擊武器的關鍵原材料，天底下哪有這樣的道理？



中方這項出口管制，指向清晰、邊界明確，完全符合國際慣例。從法理上講，為維護國家安全利益、履行防擴散等國際義務實施出口管制，本就是國際社會的普遍實踐，是主權國家的正當權力。反觀日本，過去幾年緊隨美國步伐對華實施半導體出口管制時，在缺乏任何事實依據的前提下將大量中國實體列入出口管制“最終用戶清單”時，何曾講過“國際慣例”？如今輪到自己被管制，便大談“自由貿易”，這種雙重標準的做法極其虛偽。



社評說，近年來，日本在擴軍備戰的道路上狂飈突進，2026財年防衛預算再創歷史新高，不僅發展進攻性武器武裝西南諸島，毫不掩飾針對中國，同時忙於鬆綁殺傷性武器出口，甚至公然叫囂“核武裝”，給全球核不擴散體系帶來重大風險。在此背景下，包括稀土在內的許多關鍵物項，被轉化為殺傷性武器的風險陡然升高。中國的管制措施精準鎖定“日本軍事用戶、軍事用途”以及“有助於提升日本軍事實力”的用途，是維護中國國家主權、安全、發展利益的應有之義，更是對地區安全的風險管理、對世界和平的責任擔當。歷史反復證明，對軍國主義苗頭的縱容就是對和平的背叛，二戰的慘痛教訓不容遺忘。中方向在復活軍國主義的道路上越走越遠的日本舉起“禁行牌”，就是對戰後國際秩序的有力維護。

