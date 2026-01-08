【
大
中
小
】 【
打 印
】
國防部奉勸日方：不要搬起石頭砸自己的腳
http://www.CRNTT.com
2026-01-08 14:41:43
中評社北京1月8日電／1月8日上午，國防部新聞發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。
記者：據日媒報導，截至2025年底，在釣魚島相關海域發現中國海警船的天數已達356天，超過2024年的355天，刷新最多紀錄。請問對此有何評論？
張曉剛：釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土。中國海警在相關海域巡航執法、守海護疆正當合理，不給任何覬覦中國領土之輩可乘之機，有關方面無需大驚小怪。我們敦促日方謹言慎行，不得採取任何可能導致事態升級的舉動，否則只會搬起石頭砸自己的腳。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
國防部：美方口言善、身行惡的做派十分虛偽
(2025-12-26 00:35:58)
國防部：美渲染“中國軍事威脅”誤導國際
(2025-12-26 00:34:32)
國防部：美日軍事合作不應針對第三國
(2025-12-26 00:31:51)
國防部新年祝福：征途如虹惟有奮鬥
(2025-12-26 00:30:08)
國防部12月例行記者會內容全文
(2025-12-26 00:28:25)
國防部答中評：解放軍打“獨”促統不停歇
(2025-12-26 00:26:25)
國防部答中評：日本遮遮掩掩不如真心道歉
(2025-12-26 00:24:33)
國防部批美台勾連：台海局勢緊張動蕩根源
(2025-12-25 22:17:14)
美“國防部”報告：陸預期2027可攻台取勝
(2025-12-24 15:13:10)
國防部發言人就柬泰邊境衝突涉華輿情答問
(2025-12-19 14:07:27)