國防部奉勸日方：不要搬起石頭砸自己的腳

中評社北京1月8日電／1月8日上午，國防部新聞發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。



記者：據日媒報導，截至2025年底，在釣魚島相關海域發現中國海警船的天數已達356天，超過2024年的355天，刷新最多紀錄。請問對此有何評論？



張曉剛：釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土。中國海警在相關海域巡航執法、守海護疆正當合理，不給任何覬覦中國領土之輩可乘之機，有關方面無需大驚小怪。我們敦促日方謹言慎行，不得採取任何可能導致事態升級的舉動，否則只會搬起石頭砸自己的腳。