王俊生語中評：延續中韓關係向好關鍵有兩點

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生接受中評社記者採訪（中評社資料照） 中評社北京1月9日電（記者 陳思遠）應國家主席習近平邀請，韓國總統李在明1月4日抵達北京，對中國進行為期四天的國事訪問。中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生在接受中評社記者採訪時表示，此次訪問充分彰顯了李在明政府對中韓關係的高度重視。他認為，中韓關係恢復並延續的關鍵在於韓國需堅持一個中國原則，且在發展與美國同盟關係時不得損害中國利益。



密集元首互動彰顯對中韓關係重視，根植共同利益與歷史紐帶



去年11月1日，習近平主席同李在明總統在韓國慶州舉行會談。時隔短短兩個多月，中韓兩國元首實現互訪。王俊生指出，這一密集互動傳遞出明確信號，一方面，短時間內兩國領導人兩次會晤，體現了雙方對中韓關係的重視；另一方面，此次訪問打破了過去9年韓國總統未對華進行國事訪問的局面，為中韓關係重回正軌奠定了重要基礎。



在王俊生看來，李在明政府高度重視中韓關係，主要有兩大因素。一是兩國擁有巨大的共同利益。在經貿領域，中國連續20多年穩居韓國第一大貿易夥伴國地位，韓國超20%的出口依賴中國市場，諸多產業從中方市場獲得巨大利益，且中國稀土對韓國製造業具有重要支撐作用，雙方產業鏈供應鏈深度互嵌。在地區事務層面，中韓在維護地區和平上負重要責任，有廣泛利益交集。當前半島局勢處於關鍵階段，韓國迫切希望與中國建立更緊密的合作，借助中方影響力推動半島問題的政治解決。



二是中韓擁有共同的歷史經歷。80多年前，中韓兩國付出巨大民族犧牲，贏得抗擊日本軍國主義的勝利。此次李在明結束北京活動後，前往上海參訪大韓民國臨時政府舊址，正是對兩國這一特殊歷史聯結的呼應，彰顯了雙方攜手捍衛二戰勝利成果，守護東北亞和平穩定的共同意願。

