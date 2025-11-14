社評：中韓關係復甦轉圜 共護東北亞穩定

習近平主席與李在明總統在北京會晤（網絡資料圖） 中評社香港1月9日電（評論員 郭至君）1月4日至7日，韓國總統李在明對中國進行國事訪問。這是李在明就任韓國總統後首次訪華，也是中國2026年開年來接待的首位外國領導人。對中韓兩國而言，這次高層外交向國際社會傳遞的信息很豐富，也對當前兩國關係的轉圜具有重要意義。



首先，這次訪問體現出中韓雙方推動雙邊關係回歸正軌的現實意願。



這次李在明總統訪華，是韓國領導人時隔9年再度對中國進行國事訪問。過去很長一段時間內，中韓關係經歷了不少的起伏波折，朴槿惠擔任韓國總統時，美國推動韓國部署薩德系統，嚴重損害中方國家安全利益，導致兩國關係一度僵化，尹錫悅主政時期，更是不顧歷史遺留問題加強與日本的軍事合作，並加入美國主導的印太戰略框架，動搖中韓政治互信基礎，影響中韓雙邊各層級的深度合作。但無論如何，我們不可否認，中韓兩國地理相近、文化相通、經濟互相依存，是有著強大韌性的近鄰關係，中韓對立既不現實，也不符合雙方國家的根本利益。



李在明總統在北京、上海訪問期間密集出席系列公開活動，多次釋放推動兩國關係穩健發展的積極信號，明確強調兩國是“互不可缺”的夥伴，應摒棄消耗性對立，通過務實協作擴大共同利益。習近平主席也在會晤中也再強調，中方願同韓方一道，牢牢把握友好合作方向，秉持互利共贏宗旨，推動中韓戰略合作夥伴關係沿著健康軌道邁進。李在明總統的“務實外交”不信奉“一體化”陣營邏輯，面對國際局勢的動態變化時，主張靈活調整政策，我們認為，韓國需要就此牢牢把握好“中韓關係全面恢復元年”的重要契機，與中國一道推動兩國關係盡快回到務實理性的軌道。

