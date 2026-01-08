中國去年電影總票房為518.32億元

2025年12月31日，觀眾從北京廣安門電影院的一幅電影海報旁走過（手機照片）。（圖源：新華社） 2025年12月31日，觀眾從北京廣安門電影院的一幅電影海報旁走過（手機照片）。（圖源：新華社） 中評社香港1月8日電／新華社消息，國家電影局2026年1月1日發布數據，我國2025年電影總票房為518.32億元，其中，國產影片票房為412.93億元，占比為79.67%。