】 【打 印】 
中國去年電影總票房為518.32億元
http://www.CRNTT.com   2026-01-08 15:55:14


2025年12月31日，觀眾從北京廣安門電影院的一幅電影海報旁走過（手機照片）。（圖源：新華社）
2025年12月31日，觀眾從北京廣安門電影院的一幅電影海報旁走過（手機照片）。（圖源：新華社）
　　中評社香港1月8日電／新華社消息，國家電影局2026年1月1日發布數據，我國2025年電影總票房為518.32億元，其中，國產影片票房為412.93億元，占比為79.67%。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：