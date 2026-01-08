美国扣押俄罗斯油轮意欲何为

中評社香港1月8日電／美国军方7日上午宣称扣押两艘与委內瑞拉相关的油轮，其中一艘悬掛了俄罗斯国旗，且已被美方追踪一段时间。扣押如何进行？美方有何理由？扣押事件对美俄关系有何影响？



如何扣押



新華社報導，美国欧洲司令部7日上午在社交媒體上发布消息称，美国当天扣押“贝拉1”号油轮，该船被美国海岸警卫队“芒罗”号追踪后，在北大西洋海域被扣押。约半小时后，美国南方司令部在社交媒體上发布消息称，在国际水域扣押一艘“无国籍、受制裁的‘影子舰队’油轮”。该船名为“索菲亚”号，当时正在国际水域航行。



此前有报道称，2025年12月，这艘原名“贝拉1”号的油轮成功阻止了美方人员登船企图並驶入大西洋。在被美国海岸警卫队追赶期间，这艘油轮在船身涂上俄罗斯国旗图案，改名为“水手”号，並将註冊国变更为俄罗斯。报道说，这艘油轮原计划在委內瑞拉装载石油，但由於美国封锁未能靠岸，目前处于空载状态。



美国媒體报道说，根据船舶追踪数据，这艘油轮当时的目的地不明，但可能前往波罗的海或北极的俄罗斯港口。美国军方称，该油轮是在北大西洋、位於苏格兰和冰岛之间被扣押的，但未披露更多细节。美国媒體援引知情人士披露，美国海军海豹突击队是登船並扣押“贝拉1”号油轮的美军部队之一。



英国国防部7日证实，根据预先作战计划，英军当天为美国扣押行动提供了包括基地保障在內的支援。



俄交通部7日证实，“水手”号已在2025年12月24日获得悬掛俄罗斯联邦国旗航行的临时许可，美军方人员7日在公海登上该船后，俄方与该船失去了联系。