日11月實際工資減少2.8%連11個月下滑

中評社香港1月8日電／共同社報導，日本厚生勞動省8日公佈的2025年11月每月勞動統計調查（員工5人以上單位）初值顯示，考慮到物價變動因素的人均實際工資較去年同期減少2.8%。這是2025年1月（確定值）以來的大幅下降，連續11個月下滑。相當於名義工資的現金工資總額連續47個月增加，但未趕上物價漲勢的局面仍在持續。



現金工資總額增加0.5%至31.0202萬日元。反映物價變動的消費者物價指數上升3.3%，因此實際工資呈負增長。



現金工資總額中，包含基本工資的額定工資增加2.0%至27.0041萬日元，連續49個月走高。加班費等額外工資增加1.2%至2.0868萬日元。另一方面，獎金等“特別支付工資”減少17.0%至1.9293萬日元，影響了實際工資的降幅。



厚勞省負責人稱：“冬季獎金的影響全面顯現是在12月，實際工資能否轉為正增長取決於物價。”夏季獎金發放期的2025年6月至8月的實際工資（確定值）均呈負增長。



工資總額從就業形態來看，全職普通員工增加0.8%至39.9997萬日元，小時工增加1.0%至11.3165萬日元。



所有勞動者人均總實際勞動時間減少3.6%至135.2小時。



實際工資由厚勞省每月上旬公佈初值，下旬公佈確定值，有時會修改增減幅度。