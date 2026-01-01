中評現場：立法會主席選舉 論壇解惑闡理念

香港特區新一屆立法會主席選舉及特別論壇8日舉行（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月9日電（記者 盧哲）香港特區新一屆立法會主席選舉及特別論壇8日舉行。兩名候選人李慧琼及陳振英在論壇上陳述其競選綱領並回答議員提問。歷時兩個小時的特別論壇共有21位議員提問，主題圍繞行政立法關係、聯繫國家、地區工作及主席工作內容等。最終李慧琼在論壇後的主席選舉投票中勝出。



香港特區第八屆立法會全體90位議員在2026年1月1日已宣誓就職。第八屆立法會主席一職的提名期1月2日下午5時結束。立法會秘書辦事處共接獲兩項有效提名，分別為陳振英議員和李慧琼議員。隨後，立法會秘書處發出通知，立法會主席一職的候選人須在一個特別論壇上，陳述其競選綱領和回答議員提問，而立法會主席選舉於特別論壇結束後舉行。



8日舉行的特別論壇由現屆立法會內沒有參選且年資排名最高的民建聯議員陳克勤主持。兩位候選人首先陳述了各自的競選綱領。



秘書處按報名順序安排候選人發言。功能組別金融界議員陳振英首先發言。64歲的陳振英2016年當選功能組別金融界議員至今，同時也是港區全國人大代表、中銀香港顧問。陳振英表示，自己2018年起擔任財委會副主席，2022年起任財會主席，另亦曾出任政府帳目委員會主席，是全心全意履職，亦重視保障議員。