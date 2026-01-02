中評特寫：立法會主席選舉現場面面觀

立法會秘書處職員在演示如何使用選票（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月9日電（記者 盧哲）香港特別行政區立法會主席選舉8日舉行。在當天舉行的主席候選人特別論壇結束後，選舉以不記名方式投票。中評社記者在現場看到，兩位候選人支持度相近，票數一路互超，唱票現場氣氛熱烈，不少議員隨選情變化議論紛紛表情豐富。



香港特區第八屆立法會全體90位議員在2026年1月1日已宣誓就職。第八屆立法會主席一職的提名期1月2日下午5時結束。立法會秘書辦事處共接獲兩項有效提名，分別為陳振英議員和李慧琼議員。隨後，立法會秘書處發出通知，立法會主席一職的候選人須在一個特別論壇上，陳述其競選綱領和回答議員提問，而立法會主席選舉於特別論壇結束後舉行。



論壇由現屆立法會內沒有參選且年資排名最高的民建聯議員陳克勤主持，早上9時30分開始，接近11時30分結束，共有21名議員提問。論壇結束並小休10分鐘後舉行立法會主席選舉。共有89名議員出席會議及參與投票。



按照《議事規則》附表1的程序(附件3)，立法會秘書負責進行立法會主席的選舉，該選舉以不記名的方式進行投票。



當天，立法會秘書處首先向議員講解了選舉流程及要求，隨後分發了選票和印章。秘書處提醒議員須在選票上其屬意的候選人姓名旁邊的空格用印章蓋上“√”號，蓋印後馬上將選票合上，並應親手將選票交回到秘書處職員手持的票箱中。