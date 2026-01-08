董向榮答中評：中韓在新年有望全面復甦

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員董向榮接受中評社記者採訪（受訪者供圖） 中評社北京1月12日電（記者 陳思遠）韓國總統李在明1月4日起對中國開展4天國事訪問，這是中韓領導人短短兩個月內實現互訪，是在任韓國總統時隔8年零1個月再次對中國進行國事訪問。李在明總統也成為2026年到訪中國的第一位外國領導人。中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員董向榮在接受中評社記者採訪時表示，李在明此次訪華延續了中韓關係恢復和發展的勢頭，其前往上海參訪大韓民國臨時政府舊址的安排，有銘記歷史之意，也是他在即將訪問日本之前對日本發出的清晰信號。



董向榮指出，中韓互為重要鄰國和重要貿易夥伴，在維護地區和平與繁榮方面擁有共同利益。建交33年來，中韓關係的發展為兩國人民帶來巨大福祉。近年來中韓政治關係發展遭遇挫折，有薩德的原因，有疫情因素的干擾，也有韓國上一任政府對華採取不友好政策等原因。李在明總統2025年6月上台執政，對華政策務實理性，堅守一個中國原則立場，中韓關係開始走出低谷。



在董向榮看來，從2025年10月到2026年新年伊始，中韓兩國領導人實現互訪，這是中國關係走出低谷、向好發展的重要信號。若雙方繼續相向而行，相互尊重核心利益，中韓關係有望在2026年迎來“全面復甦”的一年。



此次訪華的一大亮點，是李在明帶領規模龐大的經濟代表團隨行，中韓雙方聚焦新興領域深化合作。董向榮分析，當前，中國是韓國的第一大貿易夥伴國，韓國是中國的第二大貿易夥伴國，兩國經貿關係的重要性不言而喻。隨著中國產業競爭力的提升，中韓經濟關係中相互水平競爭的因素明顯增多。



“我們研究團隊剛剛完成的調查顯示，韓方對中韓在半導體、新能源與電池技術以及造船和鋼鐵等領域的競爭性感知強烈。”董向榮說，在當前的國際經濟新格局下，中韓需要探索在相互競爭背景下新的合作模式，探索在新興產業領域內的合作。在這些新興領域，如果中韓雙方能夠在研發創新、人才培養、市場准入等方面加強合作，則有望共同提升競爭力，拓展中韓經濟新的合作空間，消減全球產業鏈供應鏈重組對中韓關係的衝擊。

