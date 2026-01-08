李顯龍：美國軍事干預委內瑞拉令小國擔憂

中評社香港1月8日電／新加坡國務資政李顯龍8日在一個論壇上表示，美國對委內瑞拉的軍事干預將對國際體系產生長期影響，令新加坡等小國感到擔憂。



新華社報導，李顯龍說：“我認為，（美國軍事干預）對國際體系造成的長期後果是我們必須擔憂的。從小國的角度看，如果世界以這種方式運作，我們就有麻煩了。”



李顯龍表示，新加坡對美國在委內瑞拉的軍事干預表示嚴重關切，新加坡反對對他國的軍事干預，因為“這違反國際法，違反聯合國憲章”。