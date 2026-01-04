智庫警示：國際社會要高度警惕日本核能力

《日本右翼的核野心：對世界和平的嚴重威脅》研究報告（中評社 海涵攝） 中評社北京1月9日電（記者 海涵）中國軍控與裁軍協會與中核戰略規劃研究總院1月8日在北京聯合發布《日本右翼的核野心：對世界和平的嚴重威脅》研究報告。報告指出，日本目前已具備在短時間內實現核武裝的技術能力和經濟能力，國際社會對此要高度警惕。



報告全文約1.3萬字，揭露了日本右翼擁核圖謀，列舉日本秘密研發核武器、長期囤積大量敏感核材料、具備發展核武器潛力的危險事實，深入分析日本右翼涉核言行對國際和平與安全的消極影響，並提出一系列消除日方言行惡劣影響的措施建議，發出了反對日本擁核、維護世界和平的呼籲。



報告指出，日本首相高市早苗暗示有可能放棄“無核三原則”，宣稱不排除引進核潛艇，日本高官甚至放風稱日本應擁有核武器，這些危險試探絕非孤立事件或個人行為，而是日本右翼勢力蓄謀已久、精心設計的結果，與其擺脫國際秩序約束、復活軍國主義、加速“再軍事化”的野心一脈相承，傳遞出極其危險的信號。日本右翼的短期目標是修改“無核三原則”，為運進核武器打開方便之門，長期看不排除自主擁核的可能性。



報告強調，日本核能力需要國際社會高度警惕。日本早在二戰前就開始積極推動核科學研究，並於二戰期間投入大量資源研發核武器。儘管日本當時未能研發出核武器，但隨著核知識的普及，核武器的基本原理和構型已不再難以掌握。就目前而言，日本已具備在短時間內實現核武裝的技術能力和經濟能力，日本對此並不諱言。



報告列舉了系列事實加以佐證：1978年5月，日本外務大臣園田直在出席聯合國裁軍特別會議發表演說時說，“日本雖然具備發展核武器的能力，卻依然堅持‘無核三原則’”。1983年，時任日本首相中曾根康弘公開宣稱，“日本發展核武裝只是政治意志問題，技術上沒有任何障礙。”1994年6月，時任日本首相羽田孜在國會應詢時表示，“完全同意議員關於日本確實有生產核武器的能力，但因簽署了NPT而沒有製造核武器”的說法。1995年3月，日本政府高官在接受媒體採訪時也披露說：“日本能夠在183天內製造出原子彈”。2002年5月，時任日本內閣官房副長官安倍晉三說，“日本可以擁有原子彈和洲際彈道導彈”，“如果是最低限度地擁有小型戰術核武器未必違反憲法”。2006年11月，時任日本外務大臣麻生太郎在國會答辯中表示，“日本在技術上有能力製造核武器”。2016年6月，時任美國副總統拜登在接受媒體採訪時透露：“日本實際上具備一夜之間擁有核武器的能力”。