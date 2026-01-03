中方發布重磅報告　揭露日本核野心

中國軍控與裁軍協會與中核戰略規劃研究總院1月8日在北京聯合發布《日本右翼的核野心：對世界和平的嚴重威脅》研究報告（中評社 海涵攝） 中評社北京1月9日電（記者 海涵）中國軍控與裁軍協會與中核戰略規劃研究總院1月8日在北京聯合發布《日本右翼的核野心：對世界和平的嚴重威脅》研究報告，呼籲國際社會高度警惕日本右翼勢力日益膨脹的核野心，堅決阻擊日本軍國主義復辟的危險動向，共同維護戰後國際秩序和國際核不擴散體系。



中國軍控與裁軍協會秘書長戴懷成，中核戰略規劃研究總院董事長羅清平出席會議並致辭。來自中國國際問題研究院、中國現代國際關係研究院、中國工程物理研究院、中國原子能科學研究院、清華大學、北京大學、外交學院等機構的專家學者及國內外媒體代表八十餘人參加會議。



報告全文約1.3萬字，包括“日本右翼圖謀修改‘無核三原則’甚至妄言擁核”“日本核能力需要國際社會高度警惕”“日本右翼核野心威脅國際和平與安全”和“結論與建議”等章節。



報告提出“十條建議”：敦促日本首相立即澄清相關錯誤言論；要求日本政府恪守“無核三原則”；敦促日本政府切實履行國際核不擴散義務，解決鈈材料供需嚴重失衡問題；呼籲日本國內有識之士制止政府危險動向；呼籲《不擴散核武器條約》2026年審議大會認真審議相關問題；呼籲國際原子能機構加強對日保障監督；呼籲相關國家加強對日約束，放棄對日“延伸威懾”安排；呼籲相關國家確保與日核能合作完全用於和平用途；鼓勵聯合國及相關國際組織負責人及時發出正義聲音；鼓勵國際學術界加強相關研究，為維護國際核不擴散體系提供智力支持。



戴懷成在發布會上表示，2025年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。日本作為二戰戰敗國和《不擴散核武器條約》無核武器締約國，必須恪守不接受、不製造、不擁有、不擴散核武器的國際義務。然而，一段時間以來，日本首相高市早苗暗示修改“無核三原則”，日本高官甚至妄稱日本應擁有核武器。這些危險試探絕非孤立事件或個人行為，與其擺脫國際秩序約束、復活軍國主義、加速“再軍事化”的野心一脈相承。戴懷成強調，中國軍控與裁軍協會此次與中核戰略規劃研究總院聯合發布專題研究報告，希望能夠給國際社會展現一個全面、翔實的情況，推動各方警惕和遏制日本右翼勢力的核野心，共同捍衛國際和平與安全。



羅清平在發布會上強調，國際核不擴散體系是戰後國際秩序的重要組成部分，日本右翼勢力圖謀修改“無核三原則”甚至妄言擁核，是對《不擴散核武器條約》權威性和有效性的嚴重挑釁，破壞各國維護國際核不擴散體系的共同努力。羅清平表示，報告系統梳理了日本企圖修改“無核三原則”的歷史脈絡和最新消極動向；利用公開數據分析了日本先進的核工業能力和核武器研發能力，以及長期製造和囤積遠超民用核能所需的敏感核材料的事實；指出日本右翼的核野心挑戰戰後國際秩序，損害《不擴散核武器條約》權威，推高地區核風險，這些危險動向值得國際社會高度警惕。