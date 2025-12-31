戴懷成答中評：日本核野心威脅地區穩定

中國軍控與裁軍協會秘書長戴懷成（中評社 海涵攝） 中評社北京1月9日電（記者 海涵）中國軍控與裁軍協會秘書長戴懷成1月8日在《日本右翼的核野心：對世界和平的嚴重威脅》研究報告發布會上回答中評社記者提問時表示，日本右翼勢力的核野心將給地區安全穩定帶來顯著威脅。



戴懷成指出，日本大肆擴軍強武的行徑，既違背其應承擔的國際義務，也與其《和平憲法》的精神相悖；在核問題上的相關舉動，更是違反了核武器不擴散的國際準則，將給地區安全穩定帶來顯著威脅。作為二戰戰敗國，日本始終未能對當年的侵略歷史進行深刻反省。一個拒不反省侵略歷史的國家，倘若任由其右翼勢力推動軍國主義復活，周邊國家必然有充分理由保持警惕並加以阻止。



戴懷成表示，日本右翼勢力將本國重新武裝的借口歸咎於周邊國家，這是完全不負責任的說法，更是具有欺騙性的詭辯。事實上，近年來日方的一系列危險動向絕非偶然、更非孤立，而是蓄謀已久的系統性謀劃。



戴懷成強調，和平與發展仍是當今時代的主題。儘管當前世界變亂交織，大國競爭與地緣政治博弈日趨凸顯，但《聯合國憲章》的宗旨和原則在任何時候都必須得到恪守，國際關係中不使用或威脅使用武力的基本準則不容動搖。國際社會應共同反對叢林法則，抵制以實力謀取私利的霸權行徑，這是各國和世界人民應當共同倡導與推動的方向。唯有如此，才能為動蕩的世界注入更多穩定性與確定性。

