韓智庫：建築業低迷 消費支撐經濟溫和增長

中評社香港1月8日電／韓聯社報導，韓國開發研究院（KDI）8日發佈《KDI經濟動向》1月刊指出，儘管建築業持續不振、製造業出現階段性調整，但在消費改善的帶動下，韓國整體生產保持溫和增長態勢。



KDI繼去年11月至12月連續評估消費推動經濟好轉後，本月同樣認為消費是支撐經濟運作的核心動力。報告指出，建築業仍是制約經濟復甦的主要因素。去年11月建築業生產同比下降17%，大幅下滑態勢持續。製造業方面，受半導體行情回暖影響，相關出口規模保持較高增速。但這主要源於價格上漲，前期較快的生產增長勢頭已出現調整。



具體來看，除半導體外，其他製造業部門生產僅維持微弱增長，製造業企業景氣指數仍處低位。去年11月，半導體（-1.5%）、汽車（-0.2%）產量回調，化工產品（-5%）和初級金屬（-6.8%）繼續低迷，導致整體工業生產同比下降1.4%。



消費成為近期經濟的主要支撐。報告指出，零售銷售額保持緩慢增長，服務業生產呈現恢復態勢，消費改善趨勢延續。儘管民生恢復消費券等政策因素帶來短期波動，但整體回升方向未變。消費者信心指數維持在109.9的較高水準，非製造業企業景氣指數也呈改善趨勢。



就業方面，儘管建築業和製造業表現疲弱，但在服務業帶動下，就業形勢略有好轉。去年11月就業人數同比增加22.5萬人，增幅較前一個月（19.3萬人）有所擴大。