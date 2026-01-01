社評：特朗普政府頻頻“退群”意欲何為

中評社香港1月11日電（評論員 丁乙）據美聯社報導，當地時間1月7日，特朗普簽署總統備忘錄，指示美國退出66個“不再符合美國利益”的國際組織。白宮當日發表聲明，根據該備忘錄，美國政府將停止對66個國際組織、機構及委員會的參與和資助，其中包括35個非聯合國組織和31個聯合國機構。



報導清單顯示，此次美國退出的國際組織涵蓋氣候、環保、勞工等領域，甚至包括《聯合國氣候變化框架公約》這一全球氣候治理的基石性條約。這是美國退出全球機構的最新動作，此前特朗普政府已停止向世界衛生組織、人權理事會、教科文組織、近東巴基斯坦難民救濟和工程處等機構提供支持，在聯合國繳費問題上也採取“選擇性參與”策略，僅支持符合特朗普議程且服務於美國利益的機構和項目。特朗普政府這一系列“退群”操作，不僅是美國單邊主義外交的延續，更折射出其戰略思維的深層轉向——從“全球領導者”退變為“孤島守衛者”。



分析特朗普政府“退群”動因，是其在國內國際多重危機下的戰略焦慮所致。



一、就國內政治而言，是其民粹主義與選舉算計，本質上是國內政治博弈的產物。為迎合美國保守派選民對“全球化剝削”的憤怒，將國際組織污名化為“反美工具”，例如宣稱聯合國教科文組織“偏袒巴勒斯坦”；退出《巴黎協定》以拯救“被壓垮的美國能源產業”。這種策略既轉移了國內經濟矛盾（如製造業空心化），又鞏固了民粹主義選民基本盤。

