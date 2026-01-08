李慧琼當選香港第八屆立法會主席

李慧琼當選第八屆立法會主席（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月8日電（記者 盧哲）香港特別行政區立法會主席選舉8日舉行，李慧琼當選第八屆立法會主席。



香港特區立法會8日召開第八屆立法會主席候選人特別論壇。論壇上，立法會主席候選人李慧琼和陳振英分別陳述競選綱領並回答議員提問。立法會主席選舉於論壇結束後進行，以不記名方式投票。最終，李慧琼以47票勝出，當選第八屆立法會主席。



李慧琼當選後表示，第八屆立法會是完善選舉制度、全面落實“愛國者治港”的第二屆立法會。“在此，我特別感謝梁君彥前主席，他帶領上屆立法會擺脫內耗，並在推動經濟和改善民生方面取得亮麗成績。新一屆立法會同樣匯聚一班愛國愛港的有能之士，我相信我們全體議員必定會繼往開來，延續上屆立法會的高質素、高效議政，造福市民。”



李慧琼說，自己和全體議員都非常明白，第八屆立法會沒有適應期，市民期望我們盡快投入工作，處理各項迫切而備受社會關注的問題，這是完全可以理解的。“我知道許多議員甚至在宣誓就任之前，已經爭分奪秒開展工作。行政長官亦已表示，首次立法會大會將由政府當局提出議案，聚焦討論大埔火災的善後工作、推動重建復常的安排及制度改革。按照行政長官的指示，我亦將安排本屆立法會的首次會議於下星期三即一月十四日舉行。”



李慧琼表示，今年是國家“十五五”規劃的開局之年，也是香港發展的關鍵時刻。立法會必定全力協助特區政府，積極落實習近平主席的囑咐，主動對接國家“十五五”規劃，堅持完善行政主導，推動經濟高質量發展，深度參與粵港澳大灣區建設，助力香港更好地融入和服務國家發展大局。