華府觀察：委內瑞拉後格陵蘭　特朗普來真的

戰略要地格陵蘭島成為下一個特朗普志在必得的肥肉 彭博圖 中評社華盛頓1月8日電（記者 余東暉）一年前，剛第二次當選的特朗普覬覦格陵蘭島時，許多人覺得只是他的一廂情願。如今，在派兵顛覆委內瑞拉政權，抓捕馬杜羅之後，特朗普再度覬覦格陵蘭，這回人們不再把特朗普的威脅當笑話－－他是來真的，而且沒人能阻止他這麼做。



推翻馬杜羅政府，全面掌控委內瑞拉石油，只是特朗普推行“唐羅主義”，在西半球構築絕對霸權勢力範圍的第一步。下一步，特朗普的矛頭已經指向格陵蘭。他堅稱，格陵蘭島必須處於美國的控制之下。“格陵蘭島到處都是俄羅斯和中國的船只。從國家安全的角度來看，我們需要格陵蘭島。而丹麥無法做到這一點”。



美媒報導，特朗普政府正施壓委內瑞拉“驅逐”在委外國顧問，並且控制委內瑞拉的石油出口；周三美國在北大西洋扣押掛俄羅斯旗幟的油輪。這些公然違反國際法的連串舉動，意圖昭然於世：排除俄羅斯、中國等大國在西半球的影響力。



格陵蘭在北冰洋和北極的重要戰略地位，以及豐富的礦產資源，令特朗普垂涎。擁有格陵蘭島，抵消俄羅斯在北極地區的戰略影響力，扼住中國可能開辟的另一條通歐通道，開發當地潛在的豐富稀土礦產，是美國最為看重的。