快評：戰機墜海非偶然　巨額軍購預算更難過

國民黨“立委”徐巧芯8日針對F－16V、防撞地系統與防寒衣等軍購延宕問題提出批評。 中評社快評／台灣空軍一架F－16V戰機6日晚間失事墜海，飛行員辛柏毅疑似跳傘後失聯，迄今未尋回，這是F－16在台成軍29年來發生的第11宗墜毀事故。台灣在野連日針對事件質詢，提出戰機墜海相關問題，賴當局成了出氣筒，巨額軍購預算勢更難過了。



國民黨“立委”徐巧芯8日針對台灣軍方實施精準標示機密的新做法，與顧立雄舌戰，並在臉書發文，針對F－16V、防撞地系統與防寒衣等軍購延宕問題提出批評，在每一段後面加註、共計12次的“無”，暗酸軍方。



民眾黨“立委”黃國昌8日也痛責軍方，指戰機的自動防撞系統從2018年在“立法院”已無異議通過預算要加裝，但至今還沒完成，質疑這場悲劇是因採購延宕所致。



在野指“賴政府”要錢很會講，貨卻到不了。預算編了、錢花了，軍隊要承擔高風險任務，卻連基本安全配備都卡在行政、採購交貨的嚴重延宕。



台灣“立法院”程序委員會6日討論本周五院會議程，預算規模達1.25兆元新台幣的“強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例”草案，經過表決，遭到藍白黨團第6度封殺。



賴當局提出規模達1.25兆元新台幣軍購預算，被指要與大陸搞軍備競賽。因為對美軍購問題愈揭愈多，戰機又再次墜海，事出有因，並非偶然，在野氣憤難平，社會也多有質疑，巨額軍購預算通過機會或會更小。