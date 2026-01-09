減息期供平過租　香港細價樓受捧

去年本港樓市價量齊升，細價樓表現勝大單位。(大公報) 中評社香港1月9日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析，美國去年12月份通脹率僅2.7%，遠低於市場預期的3%，加上勞動市場疲弱及政治壓力，市場預期美國今年有機會減息2至3次，每次減0.25厘，最多0.75厘。



回顧過去一段時間，美國自2024年重啟減息以來，至2025年已第三度下調利率，15個月內合共減息6次，累計幅度達1.75厘。同時，本港主要銀行亦跟隨下調最優惠利率，累計減幅為0.875厘，P息回落至加息周期前水平，供樓負擔明顯紓緩，市場資金成本持續下降，對樓市形成實質支持。



更值得關注的是，美國總統特朗普早前表示，將於月內公布新一任聯儲局主席人選，接替鮑威爾。特朗普過去多次公開批評鮑威爾減息力度不足，甚至認為美國利率理應是全球最低。他更曾表明，希望一年後美國利率可回落至1厘，甚至更低。



在此政治氣氛之下，市場普遍認為，聯儲局新任主席為展示政策立場及配合政府方向，或傾向採取更積極的寬鬆政策。因此，儘管聯儲局點陣圖顯示2026年僅有一次減息，但實際市場預期卻明顯更為進取，不排除聯儲局會於2026年減息2至3次，每次0.25厘，以回應經濟放緩及政治壓力。

