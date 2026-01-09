港股“科技”含量增　吸資金流入

中評社香港1月9日電／近年涉及人工智能（AI）、人形機器人、芯片半導體及生物醫藥等科技相關股份大批在港上市，這些新經濟股市值佔比逐步攀升至接近四成，未來甚有可能超越金融、地產等舊經濟股的市值，將有助吸引更多內地與海外新資金流入，香港股市上升動力也隨之進一步增強。



大公報報導，香港金融業在2025年交出亮麗成績單，其中股市、債市尤其突出。去年港股日均成交額勁升90%至2498億元，市值大增12萬億元至47萬億元，恒指亦連續第二年上升，去年勁升27.7%，為2017年來表現最佳。至於香港債券市場也有新突破，離岸人民幣債券（點心債）發行餘額破萬億元。在股債市場發展勢頭強勁之下，香港財富資產管理業務規模有望提早登頂，超越瑞士的一哥地位。近年落戶香港的富豪、家族辦公室數量增加，預期財富資產管理規模將在2024年底的35萬億元基礎上進一步躍增，上破40萬億元或更高水平。



新經濟股市值佔比直撲40%



港股表現強勢，與內地科技創新發展取得成果、推動中資科技股估值修復有關，適逢近年港交所積極吸引內地科技股來港IPO，推出科技專線，便利符合上市規則第18A章及18C章的特專科技公司上市。因此，2025年港股新上市公司大增68%至119間，集資金額2858億元，按年勁升225%，當中大部分新上市的公司都是內地科技股，涉及AI及人形機器人等科技創新業務，2026年首間上市的壁仞科技（06082）為港股國產GPU第一股，首日上市股價勁升75%，可知道中資科技股受到熱捧。



港股打造成為中資科技股理想融資上市的策略方向正確，中國科技自立自強勢頭強勁，相關企業融資需求殷切。事實上，內地科企來港上市融資之外，有助推動香港自身金融發展更上一層樓之餘，同時也可能在港設立研發中心，成為香港創科發展的重要動力。近日財政司司長陳茂波透露，申請在港上市的內地前沿科技企業陸續有來，金融與創科將聯動起來，促進經濟發展。

