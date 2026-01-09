外資基金吸中資股　去年淨流入逾千億

外資對中資股興趣持續升溫，去年淨流入過千億。（大公報） 中評社香港1月9日電／過去一年外資對中資股興趣持續升溫。大摩最新統計數據顯示，在被動型基金流入下，中國股票資產2025年12月份再度錄得外資淨買入，成功抵銷主動型基金流出的影響。大摩指出，2025年外資累計淨流入總額140億美元（約1092億港元），扭轉2024年淨流出170億美元的狀況。



大公報報導，大摩發表報告指出，剛過去的12月份，外資被動型基金買入H股、A股規模達到44億美元，而作為持續淨賣方的主動型基金，上月流出規模呈現減慢態勢，淨賣出額9億美元。12月份外資淨買入35億美元，較11月份多出12億美元。



大摩表示，現時全球基金對中國的低配幅度穩定於1.4個百分點。新興市場基金、亞洲（日本除外）基金已調整對中國的配置。另一方面，追蹤滬深300指數的外資被動型基金在連續兩個月流出後，上月重新錄得流入。



值得一提的是，去年10月份外資流入中國股市規模一度放緩至22億美元。大摩認為，這背後原因是中國與美國的經貿關係存在不確定因素，而且資金在臨近年尾的風險偏好也出現轉弱。10月份外資被動型基金流入中國股市約32億美元，而主動型基金則錄得流出10億美元。



然而，環球資金似乎未因臨近年底而減緩加倉中資股，因為11月份外資持續穩定流入中國股市，總流入資金達到23億美元，略高於10月份的22億美元。被動型基金11月份流入中資股的步伐加速至38億美元，高於10月份的32億美元。另方面，主動型基金11月份流出規模增加至15億美元。