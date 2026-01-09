AI產品需求殷　港今年出口料增9%

中評社香港1月9日電／面對外圍諸多挑戰，市場關注香港今年出口和環球市況。貿發局研究副總監趙永礎表示，儘管受美國貿易政策不確定性影響，但強勁的基礎需求，特別是與人工智能（AI）應用相關的科技產品及環保產品，將為市場注入動力，料今年香港出口增長8%至9%。



大公報報導，趙永礎昨出席信保局研討會時表示，全球需求有望推動今年香港出口繼續增長，並指東盟是重要的生產基地，看好的地區，包括越南、馬來西亞、菲律賓及泰國等。他說，除了留意地緣政治等因素，亦注意供應鏈的轉變。



星展銀行（香港）高級經濟學家謝家曦表示，中美關稅戰休戰1年，料雙方會再進行談判，令出口商提前出貨的情況持續，支持香港上半年出口表現。他又指，香港作為區域轉口港，受惠於內地與東盟及新興市場貿易增長，而美國產品經香港轉口至內地的貨值錄得強勁增長，因香港可為進入中國的美國產品節省約10%關稅。至於今年香港經濟，他預期，受高基數效應影響，經濟增長約3%，整體表現仍理想。



港股造好 有助提振消費



謝家曦表示，香港利息已隨美元息口回落，支持香港整體資產市場表現，特別是股市，希望透過正財富效應，有助提振香港整體消費市道，加上人民幣轉強，亦推動旅客來港消費。談及內地，他指出，今年是“十五五”規劃開局之年，預期中國經濟將保持韌性，且在中美貿易休戰的背景下，出口表現有望維持穩定。



此外，渣打銀行（香港）財富方案投資策略主管陳正犖預測，今年美國聯儲局持續減息、德國與內地財政刺激措施，以及部分新興市場貨幣寬鬆政策下，環球經濟有望實現軟著陸。他說，聯儲局或進一步減息以支持就業，有機會在年底前減息至3厘，而歐央行或維持利率不變，內地則持續推出針對性財政與信貸寬鬆，以推動高科技及消費增長。