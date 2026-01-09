小米斥2000億　力攻底層核心技術

中評社香港1月9日電／小米集團（01810）董事長兼首席執行官雷軍透露，目標年內達到技術突破，將自研芯片、自研OS及自研AI大模型在一款終端產品上實現。他同時透露，機器人業務上將取得新進展。



大公報報導，他表示，未來5年集團研發投入預算約2000億元（人民幣，下同），強調要“把錢花在刀刃上”，持續攻克底層核心技術。



雷軍出席小米年度技術大獎頒獎後，於微博發文表示，該獎項由2020年至今已頒發7次，累計獎金投入超過7500萬元，最後由玄戒O1團隊拿下最高獎項。他續說，底層核心技術獲獎的非常多，包括芯片、手機、汽車、AI、材料等。



終端產品年內實現自研技術“會師”



展望2026年，雷軍認為，小米技術創新可望迎來全新的突破，希望在一款終端產品上實現自研芯片、自研OS、自研AI大模型的“大會師”。同時，小米積極推動機器人業務的創新發展，將成為小米技術創新史上新的里程碑時刻，標誌著小米在核心技術領域完成全棧自研的戰略布局，真正擁有定義未來的能力。



雷軍提到，過去5年，小米承諾研發投入1000億元，實際約為1050億元。他續說，未來5年，小米計劃的研發投入高達2000億元，這並不是一個小數目，但形容“會把錢花在刀刃上，持續攻克芯片、OS、AI等底層核心技術，真正構建起小米‘人車家全生態’的護城河。”



“技術為本，是小米永不更改的鐵律。衹有掌握更多的核心技術，才能支撐小米堅定地邁向硬核科技，堅定地做好智能製造。”雷軍認為，模式創新、場景創新、產品創新是小米看家的本事，必須堅定不移地堅持下去，衹有持續不斷的硬核技術創新，才能確保小米穿越周期，持續成功。