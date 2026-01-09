港大教授：環球醫藥研究　香港價值不可替代

Aya El Helali教授在“基因組醫學國際會議”（主辦方供圖） 中評社香港1月9日電／香港正以其獨特的國際地位和科研實力，成為連接中國內地與世界醫藥創新的“超級聯繫人”。對此，香港大學臨床腫瘤學系臨床助理教授、粵港澳大灣區國際臨床試驗所（GBAICTI）顧問 Aya El Helali近日在“基因組醫學國際會議”上分享了為何基因組醫學可為粵港澳大灣區藥物研發帶來巨大機遇。Aya教授表示，香港在環球醫藥研究生態中不可替代的價值，重中之重便是從“誠信”（Integrity）到“信任”（Trust）。



香港優勢：國際標準與制度創新築就“信任基石”



Aya教授表示，香港在環球醫藥研究生態中不可替代的價值，重中之重便是從“誠信”（Integrity）到“信任”（Trust）。“香港在臨床研究中的數據完整性、知識產權保護以及操作卓越性，享譽全球。”任何由香港研究人員發表的臨床試驗數據，因其嚴格的質量控制標準而備受國際同行認可。這種信任源自於香港與國際接軌的監管框架。Aya教授特別指出香港監管體系的演進：“我們正從依賴其他地區（如中國NMPA、美國FDA、歐洲EMA）的審批，向建立香港獨立的監管框架邁進。”她提到的香港“1＋”新藥審批機制和監管沙盒，是制度創新的關鍵，將令香港建立起獨立的監管框架，一個與全球標準接軌但獨立運作的體系。她認為，香港正從一個“審批窗口”升級為具有自主權和國際影響力的 “全球合規節點”。



這意味著，即使某款新藥尚未在大灣區其他城市獲批，也有機會通過香港的機制，讓本地患者先行使用，並為更大範圍的准入鋪平道路。她表示，為大灣區患者打開大門，實質上是為內地藥械監管政策創新提供了“壓力測試區”，起到舉足輕重的作用。



GBAICTI（粵港澳大灣區國際臨床試驗所）：將8600萬人口市場轉化為全球醫藥研發的戰略資產



談到GBAICTI（粵港澳大灣區國際臨床試驗所）的功能與角色，作為其中一名顧問代表，Aya教授表示，她核心工作便是將香港的科研優勢與大灣區的巨大潛力相融合。大灣區聚集了“超過2000家生物製藥公司”和“1000多家金融科技公司”構成的融資生態系統，表明這裡已具備創新藥從研發到產業化的全鏈條支持。並且，中國的研發投入已超越歐洲，並迅速逼近美國，在新型療法專利申報和臨床試驗入組數量上，尤其在個性化癌症領域，已展現出領先勢頭。香港接入這個蓬勃發展的國家創新體系，能獲得強大的科研和產業動力。