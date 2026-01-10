尋根追憶兩岸情：微短劇《青山青》在京發布

發布會現場，國台辦新聞局副局長、新聞發言人朱鳳蓮發表致辭。（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京1月10日電（實習記者 劉一瑋）1月9日上午，“920就愛你”海峽系列首部竪屏微短劇《青山青》在京發布。國台辦新聞局副局長、新聞發言人朱鳳蓮，山東省台辦主任張連三，中國互聯網協會副秘書長戴煒，以及製作團隊代表、兩岸演員代表等近百名嘉賓齊聚現場，共同見證這部承載兩岸深情的作品正式上線。



國務院台辦新聞局副局長朱鳳蓮出席發布會並致辭。她指出，黨的二十屆四中全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，提出深化兩岸交流合作，增進兩岸同胞福祉，為“十五五”時期深化兩岸的文化交流合作注入了強勁的動能。她表示，今年是“十五五”規劃的開局之年，在新年伊始，青島市台辦聯合中國台灣網推出的微短劇《青山青》，為全年的兩岸文化交流拉開了一個精彩的序幕。



朱鳳蓮強調，兩岸同胞同根同源、同文同種，共同的文化根脈使得兩岸同胞很容易對兩岸優質文化產品產生情感共鳴。多年來，我們積極支持影視音樂等領域兩岸文化交流合作，鼓勵兩岸文藝工作者常來常往交流合作，也樂見兩岸文化藝術領域不斷湧現雙向奔赴的實踐。



朱鳳蓮指出，微短劇是當下兩岸影視合作極具潛力的一個方向。《青山青》以兩岸青年喜聞樂見的敘事語態和呈現方式，鋪展中華優秀傳統文化的深厚底蘊、青島山海交融的獨特風情和兩岸同胞血濃於水的真摯情誼。她表示，未來也期待更多的兩岸文藝工作者攜手合作，秉持突出地域特色、講好兩岸故事的創作理念，創作出更多浸潤人心、傳遞真情的優秀作品，以文化為媒，架起連心之橋，促進兩岸同胞心靈契合，推動兩岸關係和平發展、融合發展。



山東省台辦主任張連三在致辭中表示，習近平主席在2026年新年賀詞中強調，兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。助力兩岸交流交往大勢，促進同胞心靈契合，是時代賦予每一位炎黃子孫的光榮使命；講好兩岸融合發展的故事，也是我們全社會、全體中國人的共同責任。山東與台灣歷史淵源深厚，往來熱絡合作密切，從厚重的歷史積澱到鮮活的當代實踐蘊含著無數豐富多元的故事素材，也是得天獨厚的創作沃土。期待未來更多的優秀作品通過高品質的視聽語言、精巧細膩的敘事，展現兩岸同胞心靈融合、命運與共，凝聚起同心共圓中國夢的磅礴力量。



中國互聯網協會副秘書長戴煒表示，中國互聯網協會始終將兩岸互聯網交流納入協會工作的重要戰略布局，努力為兩岸業界搭建一個高層次的合作與交流平台，提供前瞻性政策指引和全鏈條的資源對接，持續推動兩岸在互聯網技術研發、數字產業升級、優質內容創作等領域深化協作。互聯網不僅僅是驅動數字經濟發展的核心引擎，更是聯通兩岸同胞情感傳承中華優秀文化的重要紐帶。未來，協會也將繼續發揮行業引領作用，支持包括海峽兩岸互聯網交流工作委員會在內的兩岸相關機構展開合作，讓互聯網技術成為兩岸融合發展的“加速器”和“粘合劑”。

