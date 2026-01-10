張慧智語中評：中韓共面挑戰共同發展

吉林大學東北亞研究中心副主任、朝鮮韓國研究所所長張慧智接受中評社記者採訪（資料圖） 中評社北京1月10日電（記者 海涵）韓國總統李在明1月4日至7日對中國展開國事訪問。吉林大學東北亞研究中心副主任、朝鮮韓國研究所所長張慧智日前就此接受中評社記者採訪指出，李在明總統訪華凸顯中韓兩國對雙邊關係的高度重視。但也需正視，兩國間存在的一些結構性矛盾尚未得到根本性解決。她認為，未來，中韓應加強政治互信，攜手應對外部壓力，並積極將產業技術合作落地為實質性舉措。



李在明訪華推動中韓關係重新起步 但仍需正視結構性問題



韓國總統李在明於1月4日至7日對中國展開為期四天的國事訪問。這既是中韓兩國領導人在短短兩個月內實現互訪，也是韓國在任總統時隔9年再度訪華。



張慧智指出，李在明總統此訪的時間節點，凸顯出中韓兩國對雙邊關係的高度重視。此次訪問不僅是中國政府2026年接待的首位外國元首外事活動，也是韓國領導人新年的首次出訪，對兩國而言均是2026年開年的首場首腦外交，其象徵意義與現實分量不言而喻。



“李在明總統在結束訪華行程後，將赴日本訪問。”張慧智表示，在當前中日關係趨緊的背景下，李在明選擇將中國作為新年出訪首站，既彰顯出對中韓關係的重視，也兼顧了外交禮節的周全考量。



張慧智認為，李在明總統訪華為中韓關係重新起步注入動力，推動兩國關係逐步邁向恢復與發展的軌道。但同時也需正視，首腦會晤所營造的良好氛圍，更多是為緩解雙邊緊張態勢、改善關係創造條件，中韓兩國間存在的一些結構性矛盾尚未得到根本性解決，雙邊關係發展仍面臨不穩定因素。

