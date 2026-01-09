環球時報：面對霸權脅迫，歐洲不能再裝睡了

中評社香港1月9日電／環球時報9日發表社評：面對霸權脅迫，歐洲不能再裝睡了。社評說，毫無疑問歐洲正面臨“靈魂拷問”：就格陵蘭島的未來，是選擇對霸權要求妥協，還是堅定捍衛自身主權、利益和國際規則？在美國突襲委內瑞拉以後，又把格陵蘭島放在砧板上。正如美國“政治新聞網”歐洲版所說，如果歐洲各國政府此前尚未意識到美國威脅吞並格陵蘭島的嚴重性，“那麼現在他們應該明白了”。



社評說，現在歐洲內部有許多聲音在討論“我們有哪些選擇”，無論這些聲音聽起來多麼糾結，“面臨選擇”的說法本身就意味著某種軟弱，以及對霸權的綏靖。而這只會強化華盛頓對格陵蘭島的志在必得。歐洲對委內瑞拉危機遮遮掩掩、稀稀拉拉的“反對聲”，或許正是華盛頓這幾天升級威脅格陵蘭島，傲慢宣稱“（歐洲）沒有人會為了格陵蘭島與美國發生軍事對抗”的催化劑之一。智庫機構歐洲對外關係委員會的一篇文章指出，順從或許能在短期內使跨大西洋關係保持“和諧”，但這將“獎勵脅迫行徑”。



社評說，面對霸權主義、單邊主義抬頭，歐洲表現出種種猶疑和舉棋不定。這主要源於兩方面的幻想。一是寄希望於“美國換個黨派執政就好了”，二是對“歐洲不會成為下一個被霸凌的目標”抱有僥幸。這種心態揭示了一個殘酷的現實：歐洲自覺無力單獨應對種種變局，因而將對美關係視為必須小心翼翼維護的、更高優先級的“戰略資產”。於是，面對霸權行為，一些人試圖以原則的妥協換取所謂自身“核心利益”的保全。這是一種典型的綏靖思維，幻想以退讓來安撫強權。



然而歐洲不應該再裝睡了。“保住格陵蘭島”與“保住北約同盟以確保安全”對歐洲絕非二選一。格陵蘭島作為跨大西洋航線關鍵節點、北極資源開發核心區域的地位，一旦被美國掌控，歐洲或喪失在北極事務中的話語權。而這絕非美國從歐洲“割肉”的終點。從脅迫各國增加北約軍費、放棄與俄羅斯的能源合作，到逼迫歐洲服從美國對華貿易制裁，歐洲越是任由霸權予取予求，越只會讓霸權得寸進尺，從而加速將歐洲自身牢牢綁在霸權戰車上，淪為地緣政治博弈的棋子。



歐洲真正應該捫心自問的是：作為多極世界的重要一極，歐洲應當怎樣定義自己？歐洲一些人很像是“地緣政治精算師”，貌似很精明的樣子，但恰恰算出了一筆糊塗賬。在大是大非問題上，歐洲如果一味對霸權行為採取綏靖、妥協姿態，將基本道義和良知作為可資交易的商品，完全將華盛頓的好惡擺在優先位置，無疑是對霸權主義和強權政治的“默許與共謀”。無原則妥協的後果來得如此之快，當格陵蘭島面臨被強占時，歐洲正在吞咽這枚苦果。



社評說，更深刻的影響在於，歐盟建立至今的基本理念和原則將從根本上受到動搖，其“國際秩序和多邊主義維護者”形象岌岌可危。尊重和保護各國主權、安全和領土完整，是經歷二戰血與火代價而形成的國際關係公認準則，也是以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序的根基與靈魂。歷史教訓早已為綏靖政策寫下慘痛注腳。

