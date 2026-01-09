美國“大退群”　“要麼聽我的，要麼滾蛋”　

當地時間1月7日，美國白宮發表聲明稱，特朗普總統當日簽署了一份總統備忘錄，指示美國退出66個“不再符合美國利益”的國際組織。 中評社香港1月9日電／當地時間1月7日，美國白宮發表聲明稱，特朗普總統當日簽署了一份總統備忘錄，指示美國退出66個“不再符合美國利益”的國際組織。白宮稱，這些機構推行“激進的氣候政策、全球管理理念以及與美國主權和經濟實力相衝突的意識形態項目”。美聯社稱，美國政府此舉標誌著美國進一步退出全球合作。印度媒體更是直言不諱稱，此舉堪稱美國現代史上對多邊體系影響最為深遠的一次後撤。美國宣稱要退出《聯合國氣候變化框架公約》尤其受到關注。外媒評論認為，此舉不僅引發國際範圍的軒然大波，也徹底切斷了美國與主導國際氣候合作的法律框架之間的關聯。美國前白宮國家氣候顧問吉娜·麥卡錫直言，這一決定“目光短淺、令人蒙羞且極其愚蠢”。



“美國似乎正在遠離這些機構”



環球時報報導，根據白宮發布的備忘錄，特朗普指示美國退出的國際組織包括聯合國國際法委員會、聯合國人類住區規劃署、聯合國貿易和發展會議、政府間氣候變化專門委員會、國際民主與選舉援助協會等31個聯合國機構和35個非聯合國組織。備忘錄中寫道：“對於聯合國相關實體，退出即意味著在法律許可範圍內，停止參與這些機構的活動並終止資金支持。”有報導稱，此前，特朗普政府已對美國參與的所有國際組織及其資金支持情況展開全面審查。



“特朗普政府認為這些機構職能冗餘、管理不善、並非必要、浪費資源、運營低效，被一些別有用心之人所操控，以推進與我們自身利益相悖的議程，或者對我們國家的主權、自由和整體繁榮構成威脅。”美國國務卿魯比奧在一份聲明中為政府的“大退群”決定辯解稱。

