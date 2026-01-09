格陵蘭島，美國要“巧取”還是“豪奪”？

中評社北京1月9日電／美國突襲委內瑞拉後，又不斷威脅要奪取格陵蘭島，引發歐洲強烈反應。



新華社報導，美國可能會通過哪些手段奪島？背後有哪些深層戰略意圖？會對跨大西洋關係造成哪些影響？回看歷史，美國通過巧取豪奪擴張自身版圖的“傳統”由來已久，背後是其帝國主義掠奪本性和赤裸裸的霸權思維。



四種可能的奪島手段



白宮聲稱，會為得到格陵蘭島“保留所有選項”。國際媒體和專家分析，特朗普政府可能通過以下四種手段達到目的，不過無論哪種手段都面臨不小的障礙。



一是花錢購買。白宮7日稱，特朗普及其國家安全團隊正積極討論購島方案。美國國務卿魯比奧曾表示，購島是首選方案。不過，美方過去多次提出購島，均遭丹麥方面及格陵蘭島當地民眾強烈反對。美歐法律專家普遍認為，在當今世界，“買賣”領土違背國際法原則。



二是武力奪取。白宮方面直言“動用軍隊”是“選項之一”。美媒說，美國在格陵蘭島有軍事基地，格陵蘭島沒有本土常備軍隊，美軍佔島“可能只需5架直升機”。但美國將為此付出巨大政治代價。美國智庫北極研究所所長羅曼·許法爾認為，美國軍事攻擊北約盟友，將“意味著北約徹底終結”。



三是挑唆獨立。分析人士說，從去年美國副總統萬斯訪問格陵蘭島，到前不久高調任命美國格陵蘭島特使，特朗普政府有意挑唆格陵蘭島獨立，迫使其對美依附。不過，民調機構弗里安一項調查顯示，絕大多數格陵蘭島民眾反對該島成為美國一部分。

