繼續施壓　魯比奧將見丹麥官員謀求“購島”

中評社香港1月9日電／據路透社報導，當地時間7日，美國國務卿魯比奧表示，將於下周會晤丹麥官員，但同時明確表態，不會偏離美國總統特朗普謀求接管格陵蘭島的目標，此舉引發法國、德國等盟國警惕，相關國家正磋商應對方案。報導稱，若美國以軍事手段從長期盟友丹麥手中奪取這座礦產資源豐富的北極島嶼，將給北約同盟帶來強烈衝擊，進一步加劇特朗普與歐洲領導人之間的分歧。



環球時報報導，魯比奧在國會大廈對媒體記者表示，他計劃下周與丹麥官員會面，討論美方提出的有關得到格陵蘭島的要求。在被問及美方是否甘冒危及北約的風險、以武力奪取格陵蘭島時，魯比奧回應稱：“作為一名外交官——這是我當前的身份，也是我們的職責所在——我們始終傾向於通過其他途徑解決問題。”他還稱，“每位總統都始終保留使用軍事力量的選擇權，但我們總是傾向於以其他方式解決問題”。同一天，白宮新聞秘書萊維特稱，特朗普及其國家安全團隊正就美方可能收購格陵蘭島一事展開積極磋商。萊維特在例行新聞發布會上稱：“對特朗普總統而言，所有選項始終擺在桌面上……外交手段永遠是總統的首選方案。”



當地時間7日早些時候，法國外長讓－諾埃爾·巴羅表示，他將於當天晚些時候與德國、波蘭外長會晤，屆時將提及此事。他在法國國際廣播電台的節目中表示：“我們有意採取行動，但此舉必須與歐洲夥伴協同推進。”巴羅還表示，美國攻擊另一個北約國家完全違背自身利益。另有德國政府消息人士透露，德國正“與其他歐洲國家及丹麥密切協作，就格陵蘭島相關後續舉措進行磋商”。一名不願透露姓名的歐洲高級官員稱，丹麥必須牽頭協調各方應對行動，但“丹麥方面尚未向歐洲盟國通報其希望獲得何種具體支持”。



特朗普上任以來多次揚言要得到格陵蘭島，而近日的相關言論更是引發丹麥等歐洲國家強烈反對。歐洲主要大國及加拿大領導人於本周紛紛表態聲援格陵蘭島。丹麥、法國、德國、意大利、波蘭、西班牙和英國6日發表聯合聲明，強調格陵蘭島屬於其人民，衹有丹麥和格陵蘭島才能決定自身事務。芬蘭議會外交事務委員會主席約翰內斯·科斯基寧呼籲，應在北約框架內提出這一議題。他表示，北約盟國應“探討是否需要採取行動，以及是否應當約束美國——使其不得為謀求自身霸權野心，無視各方共同商定的方案”。

