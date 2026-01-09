重大跨境賭詐犯　陳志被從柬埔寨押解回中國

陳志被押解回國。（央視新聞視頻截圖） 中評社香港1月9日電／7日，在柬埔寨有關部門支持配合下，中國公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。經查，陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，陳志已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。



柬埔寨新聞社（AKP）7日援引柬埔寨內政部公告稱，為配合打擊跨國犯罪，應中國有關部門請求，柬方已於日前逮捕柬埔寨太子控股集團主席陳志。公告稱，在此之前，柬方與中國有關部門已開展數月聯合調查合作。另據柬埔寨國家銀行8日公告，太子集團旗下的太子銀行已進入清算程序，被勒令禁止開展任何銀行業務，包括接受存款及提供貸款。



環球時報報導，柬埔寨內政部發布的公告提及，陳志此前獲得的柬埔寨國籍已於2025年12月被撤銷。韓國《每日經濟》稱，陳志1987年出生於中國福建，後移居柬埔寨，先後創辦過網吧、小額貸款機構，該機構後來轉型為商業銀行“太子銀行”。其創立的太子集團業務擴展至房地產開發、賭場等。



去年10月，陳志在紐約布魯克林聯邦法院被控犯有電信詐騙和洗錢罪行。美方同時要求沒收從這些犯罪活動中繳獲的12.7萬枚比特幣（當時估值約150億美元）。

