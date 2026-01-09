加利福尼亞州大火一周年　重建房屋不足12棟

“洛杉磯地區大火一年後，重建房屋不足12棟”。美聯社8日報導稱，自去年1月7日美國加利福尼亞州發生大火至今，房屋重建工程進展緩慢。保險賠付困難加上政府資金無法到位令主要城市洛杉磯的居民陷入困境，許多房主不確定能否負擔重建費用，“社區夜晚一片漆黑，更換的路燈寥寥無幾。”



美聯社報導回顧，2025年年初的大火造成31人死亡，摧毀16246棟建築，經濟損失在1640億至2500億美元之間。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導稱，目前僅有約500棟建築開始施工，衹有少數房屋完成重建。



多家美國媒體的調查指向同一個核心障礙：資金鏈的斷裂。保險賠付金額與實際重建或修復房屋所需費用之間存在巨大差距。此外，美聯社援引非營利組織“天使部門”的數據報導稱，截至2025年12月，遭遇全損的家庭中，衹有不到20%結清了保險索賠，大量業主仍在等待，無法啟動任何實質性工程。然而，保險公司不僅在撤離，一些留下來的公司也沒有賠付。CBS報導稱，估計有70%的受災居民面臨保險延誤或拒賠。



聯邦層面的資金遲滯，進一步加劇了地方財政壓力。來自民主黨的加州州長加文·紐森請求的聯邦災難援助金額達339億美元，但美國共和黨主政的政府和國會尚未批准。“政治因素在這件事上占了上風，真的很不幸，”洛杉磯縣第五區監事凱瑟琳·巴傑說，“受災居民需要財政支持。”



美媒稱，更令人擔憂的是復甦不均衡。當地居民稱，在缺乏統一協調機構的情況下，每個住戶“各自為戰”的重建模式，不僅推高個人成本，也錯失了系統性升級基礎設施、降低未來火災風險的機會。美國全國公共廣播電台報導稱，去年有關人士曾呼籲設立單一政府機構負責重建，以便在出現問題時有人負責，同時確保均衡復甦。但相關努力停滯不前，而設立類似機構的呼聲越來越大。



來源：環球時報