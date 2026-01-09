每名格陵蘭居民或能得到1萬至10萬美元

據央視新聞消息，近期，美國再次就有關“奪取格陵蘭島”一事與丹麥及歐洲陷入齟齬。



美國白宮新聞發言人萊維特6日率先表達了“動用美軍”奪取格陵蘭島的可能。美總統特朗普 則在一份8日刊發的媒體採訪中進一步強調，美國必須“擁有”整個格陵蘭，而不僅是現有的租約協議。



就在美方不斷加碼威脅的同時，8日有消息稱，丹麥與格陵蘭駐美外交官員已在當天與白宮官員就“美方威脅動武”一事進行了會談，丹麥方面還在積極接觸並游說美議員，試圖讓特朗普政府停止“奪島”威脅。



美國與歐洲之間，橫跨大西洋的裂痕在雙方你來我往的不斷齟齬中，逐漸加深。



為得格陵蘭島保留所有選項



特朗普：美國必須擁有整個格陵蘭



根據一份8日刊發的對特朗普的採訪內容，美國總統特朗普明確指出，美國必須“擁有”整個格陵蘭，而不僅僅是依據現有條約在當地行使軍事和防務權利。按特朗普的說法，所有權本身具有無法通過租賃或條約獲得的戰略價值。他在採訪中說：“所有權能給你一些僅靠簽署文件得不到的要素。”



依據1951年美國與丹麥及格陵蘭島簽署的一項條約，美國擁有在格陵蘭島設立軍事基地和防務設施的廣泛權利。結合這一情況，有分析指出，特朗普此番言論是在明確表達，當前這份條約不足以滿足美國的戰略需求，美國需要對該島擁有更直接、更全面的控制權。

