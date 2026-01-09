特朗普政府激起公憤　法德等領導人嚴詞批評

中評社北京1月9日電／法國和德國等領導人日前嚴厲批評美國總統特朗普政府奉行的對外政策，指責美國正“脫離國際規則”、令世界面臨淪為“強盜窩”的風險。多家媒體報導認為，因為不滿美國政府近期對委內瑞拉展開的軍事打擊以及涉及格陵蘭島的言論，法德兩國領導人才未經協商而均以罕見的嚴厲措辭批評美國政府。



新華社報導，與此同時，聯合國等機構領導人批評美國退出眾多國際組織的決定，稱美國此舉無異於搬起石頭砸自己的腳，只會損害美國自身利益。



法國總統：美國在疏遠盟友



法國總統馬克龍8日在法國駐外使節年度會議上說，美國正逐漸疏遠部分盟友，脫離在貿易、安全等方面的相關國際規則。



馬克龍說，當前國際形勢面臨失序風險，多邊機制運行受阻。法國和歐洲既不應屈從於強權邏輯，也不應僅僅進行道義譴責卻無力行動，而是要在世界亂局中不斷增強自身實力和對外影響力，加強戰略自主。



馬克龍說，法國和歐洲要維護自身安全、經濟利益，以及自身價值觀，並通過外交行動，鞏固夥伴關係，維護多邊主義。



德國總統：世界可能淪為“強盜窩”



德國總統施泰因邁爾7日晚在一個研討會上說，作為歐洲最重要的合作夥伴，美國背離了為戰後國際秩序奠定基礎的“價值理念”，即防止世界淪為一個“強盜窩”。他說，在那樣一個世界里，“最不擇手段者”將為所欲為。

