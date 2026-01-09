美最高法院將就政府關稅政策合法性作出裁決

中評社北京1月9日電／特朗普政府2025年上台後援引美國《國際緊急經濟權力法》，以不經過國會批准、直接頒布行政令的方式出台一系列加征關稅措施，在美國國內引發一系列法律訴訟。當地時間6日，美國聯邦最高法院宣布，將在本月9日就關稅政策合法性作出裁決。



央視新聞報導，在美國聯邦巡回上訴法院和美國國際貿易法院分別裁定特朗普政府一攬子關稅政策違法後，特朗普政府向最高法院提出上訴，目前案件正在最高法院審理。



有美國方面的分析稱，定於9日公布的裁決將是最高法院在特朗普重返白宮後首次判定其主要政策的合法性，有望決定美關稅政策的命運。該判決也是特朗普不斷擴張行政權所面臨的最嚴峻的法律考驗。



此前在2025年11月5日，美國聯邦最高法院就特朗普政府關稅政策的合法性舉行聽證會，聽取相關辯論。辯論中，大多數最高法院大法官對美政府依靠宣布“國家緊急狀態”來徵收全面關稅政策持懷疑態度。部分大法官質疑《國際緊急經濟權力法》是否應該賦予總統加征關稅的權限。



有分析指出，美國聯邦最高法院對關稅問題的裁決，一方面將決定特朗普相關關稅政策的合法性與存廢，對全球貿易秩序產生深遠影響；另一方面，法院也將進一步釐清美國行政權與立法權的邊界，影響未來美國總統行使貿易權力的方式。



如果法院支持特朗普政府的關稅政策，意味著全球貿易面臨更大的不確定因素，商品價格和貿易成本可能進一步增加，全球供應鏈的重塑可能持續加劇；



如果法院否認了關稅政策的合法性，那麼之前受影響的商品價格可能回落，進口商可能尋求退稅，國際貿易可能將迎來一波紅利；



如果法院採取一種折中的方案，美國總統的貿易權限受到制度性的制約，短期內是有助於促進和穩定全球貿易，但是從長期來看不確定因素仍然存在。