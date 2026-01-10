中評觀察：香港立法會主席選舉的三點啟示

李慧琼在主席選舉投票中勝出（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月10日電（記者 盧哲）香港特別行政區立法會主席選舉8日圓滿舉行。當日上午，香港特區立法會召開第八屆立法會主席候選人特別論壇，立法會主席候選人李慧琼和陳振英分別陳述競選綱領並回答議員提問。立法會主席選舉於論壇結束後進行，以不記名方式投票。最終，李慧琼以47票勝出，當選第八屆立法會主席。



筆者全程採訪，現場感受到“愛國者治港”新選制下立法會高質量民主“君子之爭”的良好氛圍。筆者認為，這場選舉帶來三點啟示。



第一，選舉競爭激烈，“君子之爭”體現高質量民主。



第八屆立法會主席選舉在不記名投票下完成，過程緊湊有序，競爭相當激烈。上一次立法會主席選舉是在2016年，選舉現場一片混亂。此次選舉，筆者最大的感受是選舉十分“君子”——沒有拉票更沒有互相攻擊，衹有努力展現對議會工作及香港發展、貢獻國家的思考和規劃。



在主席候選人特別論壇上，候選人以政綱、能力、往績爭取支持。兩個小時的論壇，既有競爭張力又不失理性和風度。21位議員積極提問，議題多圍繞香港民生福祉、行政立法關係、國家發展及香港高質量發展等，體現議員對議會工作思考的建設高度。而候選人聚焦發揮香港“一國兩制”制度優勢，深入闡釋主動對接國家“十五五”規劃，推動香港更好融入和服務國家發展大局，充分體現治港愛國者胸懷全局的高度。