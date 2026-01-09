詹德斌語中評：李在明訪華 深化合作新起點

上海對外經貿大學朝鮮半島研究中心主任、教授詹德斌接受中評社記者採訪（受訪者供圖） 中評社香港1月12日電（記者 盧哲）應國家主席習近平邀請，韓國總統李在明1月4日抵達北京開始對中國進行為期四天的國事訪問。此訪是李在明總統就任後首次訪華，也是韓國總統時隔9年再度對中國進行國事訪問。對此，上海對外經貿大學朝鮮半島研究中心主任、教授詹德斌就此接受中評社記者專訪時表示，此次李在明訪華是中韓關係長期修復和深化合作的新起點。



中韓關係長期修復和深化合作新起點



在2025年10月底至11月初，應李在明總統邀請，習近平主席赴韓國出席亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議並對韓國進行國事訪問。時隔兩個多月，兩國元首再度面對面深入交流。



詹德斌認為，李在明總統此次訪華，最突出的信號是雙方都熱切希望持續鞏固中韓關係的改善勢頭，“可以說中韓關係正在加快回到正常、高位運行的軌道。”詹德斌說，短短兩個月內實現中韓領導人互訪，且以國事訪問形式展開，說明雙方都有意把此前“止跌企穩”的共識，轉化為持續推進的現實行動。中方通過高規格禮遇接待李在明，說明中方也有著強烈的意願改善中韓關係，韓方對此也高度評價。



詹德斌認為，高層之間的互訪不僅有助於穩定雙邊關係的預期，也為中韓在複雜國際環境下加強協調提供了堅實的政治基礎，對於引領經貿合作和人文交流也將起到巨大的推動作用。“準確地講，習近平主席2個月前訪韓是近10年來中韓關係的轉折點，而此次李在明訪華是延續此前改善的勢頭，是中韓關係長期修復和深化合作的新起點。”

伴隨此次國事訪問，2026年被定義為中韓關係“全面復甦的元年”。詹德斌指出，這是韓方對此次李在明總統訪華的定性，也反映了韓方的熱切期待，即政治互信、經貿合作、人文交流同步回暖並形成良性循環。中方的定性略有不同，更多強調中韓關係回到正常軌道，也就是說更加強調回到正確方向。



詹德斌認為，中韓關係要全面恢復，還有一些工作要做。當前最需要克服的障礙，仍是認知偏差和信任赤字。衹有通過持續對話和務實合作，逐步積累信任，全面恢復才能具備可持續性。同時，需要警惕第三方因素對中韓關係恢復的干擾。

