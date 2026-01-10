牛笑：中韓關係從“破冰”走向快速回暖

上海政法學院東北亞研究中心助理研究員牛笑接受中評社記者訪問（受訪者供圖） 中評社香港1月13日電（記者 盧哲）應國家主席習近平邀請，韓國總統李在明1月4日抵達北京開始對中國進行為期四天的國事訪問。上海政法學院東北亞研究中心助理研究員牛笑就此接受中評社記者專訪時表示，李在明此次對中國進行國事訪問釋放了多重積極信號。牛笑認為，短期內標誌著中韓關係從“破冰”走向快速回暖，但能否推動中韓關係行穩致遠，取決於韓方能否持續踐行對華承諾。



李在明訪華積極意義體現在多層面



1月5日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的韓國總統李在明舉行會談。在2025年10月底至11月初，應李在明總統邀請，習近平主席赴韓國出席亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議並對韓國進行國事訪問。時隔兩個多月，兩國元首再度面對面深入交流。



牛笑表示，李在明此次對中國進行國事訪問釋放了多重積極信號。作為韓國總統時隔近9年再次對華國事訪問，也是兩國領導人在短短兩個月內實現的互訪，這次行程充分體現了韓國新政府對華外交的優先級別和改善雙邊關係的迫切意願。



牛笑說，值得關注的是，李在明政府在中美博弈持續背景下展現出務實平衡的外交路線，既強調韓美同盟的重要性，也稱“好鄰居金不換”，顯示出韓國正努力避免過度選邊站隊，尋求在複雜地緣格局中重建戰略互信。