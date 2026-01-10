美抓馬杜羅對中委經貿有何影響？張建平答問

商務部研究院學術委員會副主任張建平回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京1月10日電（記者 陳思遠）8日上午在中國記協新聞茶座上，商務部研究院學術委員會副主任張建平就美國抓捕馬杜羅對中委經貿的影響回答記者提問，他表示，中國高度重視與委內瑞拉的經貿聯繫，也將採取必要措施維護在委內瑞拉的經濟利益和海外權益。



張建平表示，中國高度重視與委內瑞拉的經貿關係。過去20多年間，中委雙方建立了緊密的經貿聯繫，中國對委內瑞拉有大量投資與貸款，同時也從委內瑞拉進口大量石油。針對美國行動對中國的影響，他認為，中國將採取一切必要措施維護在委內瑞拉的經濟利益和海外權益，儘管當前局勢存在諸多不確定因素，但中國捍衛自身合法權益的意願堅定，相關行動也將推進。



張建平從更廣闊的中拉合作視角指出，近年來，中拉貿易合作得到迅速提升。依托中拉合作論壇這一重要平台，以及高質量共建“一帶一路”倡議，眾多拉美國家積極參與其中，中拉在港口建設、基礎設施互聯互通等領域取得顯著進展。貿易數據層面，2025年中國與拉美國家貿易額同比增長30%以上；投資合作方面，大量中國企業前往拉美投資，新能源汽車在當地備受歡迎。



張建平介紹，目前中國已與智利、秘魯、哥斯達黎加、洪都拉斯等拉美國家簽署了5份自由貿易協定，另有多個自貿協定正在商談中。他表示，未來中國將通過機制性與非機制性合作相結合的方式，全方位拓展與拉美國家的經貿關係，充分釋放雙方合作的互補性，共同推動地區發展水平提升。

