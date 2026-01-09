多國“差評”美國退群　力挺多邊主義

中評社北京1月9日電／美國白宮日前發表聲明稱，美國總統特朗普簽署總統備忘錄，指示美國退出66個“不再符合美國利益”的國際組織，其中近半數為聯合國實體。多國政要和學者對美國此舉打出“差評”，並呼籲繼續推動多邊主義。



新華社報導，德國環境部長卡斯滕·施耐德表示，特朗普政府“退群”之舉“並不令人意外”，美國在氣候保護問題上的立場是“孤立”的。歐盟委員會負責氣候行動的委員沃普克·胡克斯特拉稱，美方決定退出《聯合國氣候變化框架公約》，他“深感遺憾和惋惜”。



塞爾維亞國際政治經濟研究所國際關係研究員亞歷山大·米蒂奇認為，特朗普長期以來對其在聯合國體系中所承擔的“過高比例”經費負擔感到不滿，美國“退群”舉措將對其“規範性權力”產生直接影響，從長遠來看是一種充滿風險的戰略選擇。



有分析人士認為，美此舉體現了特朗普政府秉持“強權即真理”的思維，一味追求“美國利益至上”而忽視多邊主義和全球治理。美國“退群”看似是在維護本國利益、籠絡選民，實則是“短視”之舉。



克羅地亞前第一副總理兼外長韋斯娜·普西奇表示，美國此舉是對最重要的多邊組織聯合國以及相關國際法條約的巨大攻擊。特朗普正在摧毀世界秩序，並試圖建立一個邊緣化國際法和多邊組織的新秩序。



歐盟委員會執行副主席特雷莎·里韋拉說，白宮並不關心環境、健康或民眾的苦難，和平、正義、合作與繁榮也不在其優先事項之列。



哥本哈根商學院教授兼副院長安德烈亞斯·拉舍認為，全球氣候行動、能源轉型與國際協調仍將繼續推進，“只是美國將失去在談判桌上的領導力、影響力與公信力”。英國伯明翰大學教授約翰·布賴森對新華社記者表示，此舉將導致美國在國際議題中“失去聲音”，特朗普的決定“最終會讓所有美國人暴露在新的風險之中”。

