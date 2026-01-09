日民眾抗議高市對美軍事打擊委內瑞拉“失聲”

中評社北京1月9日電／9日晚，大批日本民眾聚集在日本首相官邸前，抗議日本首相高市早苗對美國軍事打擊委內瑞拉迴避表態及政府近期一系列危險軍事動向。



新華社報導，由多個市民團體聯合發起的抗議活動於當日19時開始。抗議者高舉“武力無法創造和平”“我們需要遵守憲法的政治”“地球上任何地方都不要戰爭”等標語表達訴求。民眾譴責美國悍然對委內瑞拉動武，呼籲高市政府就此作出明確、負責任的表態，同時也對高市擬修改“無核三原則”等軍事政策動向表達強烈擔憂。



抗議者守屋真實在接受記者採訪時表示，美國此舉明顯違反國際法，高市理應對此作出明確表態，清楚表明“日本不可能與那種訴諸武力的國家結成同盟，更不可能與其並肩作戰”。她還說，作為世界上唯一遭受過核武器攻擊國家的首相，高市不僅沒有明確指出這一點，反而還打算修改“無核三原則”，“這是一件令人感到極其羞恥的事情”。



另一名抗議者加藤素子對記者直言“已經無法再指望高市了”。她表示，圍繞當前委內瑞拉局勢，日本本應提出抗議，但高市卻對此一言不發。“如果不發聲，就等同於默認、認可。”



連日來，國際社會紛紛譴責美軍對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，並強行控制委總統馬杜羅夫婦。然而，高市始終迴避就美軍行為作出明確表態。她在社交平台上發佈的相關內容中，儘管與日本外務省的表述大體一致，卻刻意刪除了有關“國際法”的內容，僅強調保護在委日本人的安全，此舉引發日本輿論廣泛批評。