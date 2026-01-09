國家體育總局：嚴禁違規開展徒步穿越等活動

中評社北京1月9日電／據登山運動管理中心：體育總局登山中心關於進一步加強冬季登山戶外運動安全 嚴禁違規開展徒步穿越等活動的通知



各省、自治區、直轄市、新疆生產建設兵團體育行政部門登山戶外項目主管單位及相關協會，有關單位：



近期，5名人員未經許可違規穿越秦嶺“鰲太線”，其中3人遇難，引發社會關注。為進一步加強登山戶外運動安全監管，壓實屬地責任，防範冬季登山戶外運動重大安全事故，現將有關事項通知如下：



一、嚴禁違規開展徒步穿越等活動。各地要重點加強違規徒步穿越等活動的安全監管工作，協調有關部門加強對重點區域的巡查，對可能發生的違規行為加強勸阻，嚴禁一切形式的違規徒步穿越等活動，嚴禁任何組織或個人擅自進入自然保護區等“紅線地帶”開展徒步穿越等活動。



二、嚴格落實審批、備案等安全監管措施。各地要嚴格執行《中華人民共和國自然保護區條例》《中華人民共和國國家公園法》《國內登山管理辦法》《關於進一步加強高危險性山地戶外運動賽事管理的通知》等文件要求，加強對重點地區、事故頻發地區的安全監管，通過多種手段防範違規開展徒步穿越等活動，集中整治非法徒步穿越等活動。



三、加強對屬地重點地區的安全工作提示和聯合執法。摸排本地區重點“網紅”路線，形成清單，加強監管，協調有關部門針對重點“網紅”路線等事故高發區域設置安全警示牌，加強安全警示教育。同時，聯合有關部門出台具體針對性措施，強化對非法徒步穿越等活動的聯合執法。對違規違法的組織或個人，該曝光的曝光，該依法處理的及時處理。



四、加大宣傳力度。用好各類新聞媒體，推廣傳播中國登山協會“全國戶外安全教育計劃”和“山地中國”官方賬號有關內容，大力宣傳“科學、文明、安全、環保”的登山戶外運動理念，引導愛好者科學、安全參與登山戶外運動。



五、積極開展登山戶外運動培訓。充分發揮本地區登山戶外協會和有關組織的專業作用，組織開展相關培訓，引導本地區登山戶外運動愛好者積極參加正規培訓，樹立正確的登山戶外安全觀念，學習必備的登山戶外運動技能，保障自身參與安全。



特此通知。



體育總局登山中心



2026年1月9日

