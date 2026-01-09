國務院部署實施財政金融協同促內需一攬子政策

中評社北京1月9日電／國務院總理李強1月9日主持召開國務院常務會議，部署實施財政金融協同促內需一攬子政策，研究推行常住地提供基本公共服務有關工作，審議通過《中華人民共和國自然保護區條例（修訂草案）》。



新華社報導，會議指出，實施財政金融協同促內需一攬子政策，是擴大有效需求、創新宏觀調控的重要舉措。要加強財政政策與金融政策配合聯動，充分發揮政策效應，引導社會資本參與促消費、擴投資。圍繞促進居民消費，優化實施服務業經營主體貸款、個人消費貸款貼息政策，推動增加優質服務供給，增強居民消費能力。圍繞支持民間投資，實施中小微企業貸款貼息政策，設立民間投資專項擔保計劃，建立支持民營企業債券風險分擔機制，優化實施設備更新貸款財政貼息政策，進一步降低企業融資門檻和成本。要採取更多便利化措施，切實推動政策落地見效，增強群眾和企業獲得感。要密切跟蹤政策實施進展，加強全鏈條管理，確保資金規範高效使用。



會議指出，推行由常住地提供基本公共服務，有利於推進基本公共服務均等化，更好支撐以人為本的新型城鎮化。要著力解決未落戶常住人口急難愁盼問題，完善隨遷子女教育政策，擴大公租房保障範圍，健全就業地參加職工社會保險制度，加強常住地基本醫療保障，強化就業服務，完善兜底性公共服務，讓他們更好融入城市。要科學有序、因地制宜推進各項舉措，構建適應公共服務隨人走的政策支撐和要素保障體系，按照常住人口佈局公共服務設施，加強服務事項協同經辦，不斷完善有利於流動人口連續享有基本公共服務的共建共享政策。



會議指出，修訂自然保護區條例，做好與國家公園法等法律法規的協調銜接，將為高質量推進自然保護區建設提供有力法治保障。要堅持生態保護第一、統籌保護和發展，按照自然生態系統特性和內在規律，對自然保護區實行整體保護、系統修復、綜合治理，在確保生態得到保護的前提下提升公共服務功能，構建政府主導、多方參與、社會共享的機制，實現生態保護、綠色發展、民生改善相統一。



會議還研究了其他事項。