快評：特朗普“棄台論”照見“台獨”末路

特朗普清楚認知到，台灣地區是中國的一部分，怎解決台灣問題，是中國人自己的自由。 中評社快評/美國總統特朗普日前接受美國《紐約時報》專訪談及台灣問題時表示，中方認為台灣地區是中國的一部分，所以中方要怎麼做是中方的自由……特朗普此言褪去“戰略模糊”的層層偽裝，以罕見的直白，將美國對台政策背後的冰冷邏輯置於聚光燈下——台灣問題，終究是中國的家事。



對美國而言，這“棄台”姿態並非突然的道德覺醒，而是清晰的利己計算：為“台獨”火中取栗、與中國這樣的大國全面衝突，是美國無法承受之重。特朗普的“冷水”或許澆不醒執迷的“台獨”頑固分子，卻足以讓萬千台灣民眾看清現實：台海真正的安全，從不繫於外部勢力的口頭承諾，而是深深植根於中國大陸捍衛主權完整的堅定意志和強大能力。



島內輿論的撕裂也是生動的注腳。藍白陣營的普遍認可，印證了島內對和平發展、遠離戰火的主流期盼。而綠營的無奈則暴露了其“倚美謀獨”幻想的徹底破產。當美國為自身利益考量，將台灣視為可隨時捨棄的“棋子”甚至“棄子”時，“台獨”勢力賴以生存的外部“靠山”已然崩塌。



兩岸統與不統，從來不是一道選擇題；何時統、怎樣統，才是時代賦予兩岸中國人的必答題。歷史的天平、人心的向背、正義的法則，都已站在統一這一邊。

