委內瑞拉：美方已派遣外交官代表團赴委

中評社北京1月10日電／委內瑞拉外交部長希爾9日通過社交媒體發佈政府公報說，美國國務院已派遣一支外交官代表團赴委內瑞拉，開展與外交職能相關的評估工作。



新華社報導，公報說，委內瑞拉政府決定與美國政府啟動“探索性外交”進程，推動恢復各自外交使團工作，制定共同關心的工作議程。與此同時，委方將向美國派遣一支外交官代表團。



公報說，委方將在國際法框架內回應美方此前對委採取的軍事行動，通過外交途徑解決問題，並嚴格遵循國家主權原則和“玻利瓦爾和平外交”理念。委方堅信，“玻利瓦爾和平外交”理念是捍衛國家主權、恢復國際法秩序以及維護和平的正當且合法之道。



據美國《紐約時報》9日報導，抵達加拉加斯的美方官員有美國務院設在哥倫比亞的委內瑞拉事務代表處外交和安全人員，其中包括美國駐哥大使館臨時代辦麥克納馬拉。他們此行目標是評估重新開放美駐委大使館的可能性，對在委“可能分階段恢復相關運作進行初步評估”。



2019年1月，委內瑞拉總統馬杜羅宣佈，委內瑞拉正式與美國斷交。2019年8月，美國國務院在哥倫比亞首都波哥大開設了委內瑞拉事務代表處。今年1月3日凌晨，美國對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，強行控制馬杜羅夫婦並將他們帶到美國。這一軍事行動造成至少100人死亡。