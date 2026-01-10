王毅同坦桑尼亞外長孔博會談

中評社北京1月10日電／當地時間2026年1月9日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在達累斯薩拉姆同坦桑尼亞外長孔博會談。



新華社報導，王毅表示，中坦關係由兩國老一輩領導人共同締造、幾代人歷經風雨攜手鑄就。中方珍視中坦傳統友誼，願同坦新一屆政府一道，以兩國元首重要共識為引領，傳承發揚歷史友好，保持高水平互信，堅定相互支持，深化交流合作，推動中非合作論壇北京峰會更多成果在坦落地，助力中坦各自現代化進程，更好造福兩國人民。



王毅說，此訪是中國外長連續第36年新年首訪非洲，向世界發出中非永遠站在一起的明確信號。中方始終從相互支持幫助的南南合作角度看待對非合作，願同非洲實現共同發展，共建新時代全天候中非命運共同體。坦讚鐵路是中非友誼的象徵，也是雙方合作的豐碑。中坦雙方要共同做好鐵路激活工作，打造坦讚鐵路繁榮帶，助力坦全面發展，造福當地人民，繼續作中非合作的典範。中坦作為全球南方國家，應攜手維護聯合國核心地位和國際法權威，堅定支持多邊主義，推動建立更加公正合理的全球治理體系，捍衛廣大發展中國家正當權益。



孔博表示，歡迎來到中國人民的第二個故鄉！您是坦桑尼亞大選後到訪的首位外國外長，充分體現坦中兩國的緊密關係。感謝中方長期以來為包括坦在內的非洲各國提供無私支持和慷慨幫助。坦中關係堪稱非中合作的典範。坦讚鐵路激活項目將有力促進地區互聯互通和經濟發展。坦方恪守一個中國原則，堅定致力於發展坦中全面戰略合作伙伴關係，期待從中國對非零關稅措施中更多獲益。坦方支持習近平主席提出的“一帶一路”倡議和四大全球倡議，願同中方深化在中非合作論壇框架下合作，密切多邊協作，共同捍衛地區和世界公平正義與發展繁榮。



會談後，雙方共同會見記者。