英國警告馬斯克名下AI企業：如違法將被禁

中評社北京1月10日電／英國政府9日表示，美國企業家馬斯克旗下人工智能企業xAI在被指責其聊天機器人生成色情內容後採取的應對方案“不可接受”，並警告稱，若拒不遵守英國法律，其服務將在英國被屏蔽。



新華社報導，英國科學、創新和技術大臣莉茲·肯德爾當天發表聲明說，xAI的聊天機器人“格羅克”（Grok）允許用戶付費後還繼續生成“深度偽造”色情內容的行為是具有“侮辱性的”，“完全不可接受”。



“格羅克”由xAI公司開發，並內置於馬斯克旗下的社交媒體X平台，用戶可直接調用。近期，部分用戶利用“格羅克”編輯圖片和視頻的功能，偽造涉真實人物的性暴露內容，並在X平台上傳播。受害者包括多名成年女性和未成年人。在受到廣泛譴責後，該公司日前將“格羅克”的圖像生成和編輯功能更改為僅對付費用戶開放。



肯德爾提醒xAI遵守英國《在線安全法》，否則英國通信管理局有權屏蔽其在英國境內的服務。同時，肯德爾呼籲英國通信管理局迅速採取行動，希望該監管機構“在幾天內而不是幾周內”發佈相關處理行動的更新信息。



英國媒體9日援引首相府發言人的話說，xAI最新服務變更只是“將允許創建非法圖像的人工智能功能變成一項高級服務”，對受害者來說是“侮辱性的”，根本“不是解決方案”。英國首相斯塔默此前稱此事“令人不齒”且“令人作嘔”。他要求X平台“控制住局面”。